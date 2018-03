Venda no varejo na zona do euro fica estável em outubro As vendas no varejo da zona do euro (grupo dos 16 países que adotam o euro como moeda) ficaram estáveis em outubro ante setembro, depois que as vendas de produtos não-alimentícios compensaram a queda em vendas de alimentos, bebidas e tabaco, segundo dados da Eurostat. Em comparação a outubro do ano passado, porém, as vendas caíram 1,9%, no 17º mês consecutivo de declínio em base anual. Economistas esperavam que as vendas subissem 0,2% em outubro ante setembro e recuassem 2,7% em comparação anual.