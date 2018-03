Venda no varejo no Reino Unido fica estável em setembro As vendas no varejo do Reino Unido ficaram estáveis em setembro ante o mês anterior pelo segundo mês consecutivo, e subiram 2,4% em comparação com setembro do ano passado, após alta de 2,2% em agosto, em base anual, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas. Economistas esperavam aumento de 0,5% em comparação mensal e alta de 2,7% na base anual.