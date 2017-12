Venda total de veículos novos cai 20,7% no 1º semestre de 2015

A venda de veículos novos no Brasil caiu 20,7% no primeiro semestre deste ano, em relação a igual período do ano passado, mostram dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) obtidos pelo Broadcast , serviço em tempo real da Agência Estado, com fontes do setor. De janeiro a junho de 2015, foram emplacados cerca de 1,319 milhões de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, quase 344 mil unidades a menos do que nos seis primeiros meses de 2014.

A retração na venda de veículos novos no Brasil nos seis primeiros meses de 2015 foi a pior queda para um primeiro semestre dos últimos 16 anos, destacou o economista da Tendências Consultoria Integrada Rodrigo Baggi. Até então, o pior recuo tinha sido registrado no primeiro semestre de 1999, quando os emplacamentos tombaram 23,5% na comparação com o mesmo intervalo de tempo do ano anterior.

Apenas em junho deste ano, mês com 21 dias úteis de venda, os licenciamentos de veículos somaram 212,5 mil unidades, o que equivalente a uma retração de 19,3% na comparação com o total vendido durante o 20 dias úteis de junho do ano passado, quando as vendas já haviam sido prejudicadas pela Copa do Mundo. Na comparação com maio, também com 20 dias úteis de vendas, os emplacamentos ficaram praticamente estáveis em junho, ao crescer apenas 0,12%.

Pela média diária de vendas, contudo, os licenciamentos caíram tanto na variação mensal quanto na anual. Em junho, foram vendidos cerca de 10,1 mil unidades por dia, em média, 4,7% a menos do que as 10,6 mil emplacadas por dia em maio e 23,9% menor do que os 13,1 mil veículos licenciados diariamente em igual mês do ano passado. Os dados oficiais das vendas de veículos devem ser divulgados nesta quinta-feira, dia pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

A queda de 20,7% nos emplacamentos acumulada no primeiro semestre de 2015 já é maior do que as projeções da Fenabrave e da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) para o dado fechado do ano. De acordo com previsão divulgada no início de junho, a Anfavea estima recuo de 20,6% nas vendas de veículos novos neste ano ante 2014. Já as projeções divulgadas pela Fenabrave em abril previam queda de 18,93% nos licenciamentos.

Segmentos. Na análise por segmentos, a venda de automóveis tombou 1,7% em junho deste ano na variação mensal e 21,3% na comparação anual. De acordo com números do Renavam, no mês passado, foram emplacados 145,1 mil carros em todo o País. Os licenciamentos de comerciais leves, por sua vez, somaram 59,7 mil unidades em junho, o equivalente a uma alta de 4,6% ante maio, mas a uma retração de 10,3% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Já os emplacamentos de caminhões em junho cresceram 2,7% na comparação com maio. Porém, tombaram 40,6% frente um ano atrás, ao totalizarem 6,2 mil unidades. Os licenciamentos de ônibus ficaram praticamente estáveis no mês passado ante maio, ao crescer 0,5%, mas caíram 30,6% em relação a junho de 2014. No mês passado, foram vendidos 1,4 mil ônibus em todo Brasil.