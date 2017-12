Vendas a crédito sobem 15% e animam comércio Ainda sob o impacto de um ano difícil, o comércio evita fazer previsões, mas ao que tudo indica este Natal poderá surpreender. Dados da Associação Comercial de São Paulo indicam que as vendas a crédito nos 10 primeiros dias de dezembro registraram aumento de 15%, comparadas com o mesmo período do ano passado. Nas operações pagas à vista ou com o uso de cheque pré-datado, o crescimento foi de quase 13%. Há indicações de que o fôlego do consumidor pode aumentar nos próximos dias. Uma sondagem feita pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) mostra que o consumidor, que usou a primeira parcela do 13.º salário para quitar dívidas, agora pensa em usar a segunda parcela para comprar. A Fecomercio entrevistou 900 pessoas na capital, na primeira semana do mês, para saber o que farão com o 13º salário. Com a primeira parcela, 42% pagaram dívidas, 29% pouparam e outros 29% fizeram compras. Com a segunda parcela, que deve ser paga até o dia 20, 45% pretendem comprar, 36% planejam poupar e 19% quitar dívidas. À medida que se aproxima o Natal, o consumidor começa a voltar às lojas. Até o dia 10 deste mês, as consultas ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), termômetro das vendas a prazo, cresceram 15,2% em relação a igual período de 2002. As vendas à vista, medidas pelas chamadas ao UseCheque, aumentaram 12,8%. A demanda tem sido maior por bens de consumo duráveis, como eletroeletrônicos e móveis, cujas vendas foram beneficiadas pela redução dos juros e ampliação dos prazos do crediário.