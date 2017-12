Vendas a prazo caem em abril Em abril os consumidores compraram menos a prazo. É isso o que aponta pesquisa divulgada nesta quarta-feira pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), levando em consideração que no período o volume de consultas teve queda de 1,81%, tomando como base o mesmo período do ano passado. Tomando como base março, o decréscimo foi ainda maior, de 10,51%. A análise de crédito está intimamente ligada ao financiamento, explica a empresa. Na avaliação da empresa, a queda no volume de consultas se deve ao número reduzido de dias úteis no mês, em função da seqüência de feriados, à falta da uma política de preços definida para o agronegócio e ao endividamento do setor. Para o SPC Brasil, o reajuste antecipado de R$ 350 do salário mínimo, que passou a valer em abril, não foi "forte o suficiente para permitir que o consumidor inadimplente se livrasse das restrições de crédito para comprar". Inadimplência A pesquisa também mostrou que as exclusões de registros de inadimplência em abril foram 1,53% inferiores ao do mesmo mês de 2005. Na comparação com março, a queda foi de 13,56%. Já o número de inclusões de registros cresceu 2,16% em abril, ante abril de 2005. Na comparação com março, no entanto, o mês de abril apresentou uma queda de 9,85% na inclusão de registros. Segundo a empresa, no que se refere às exclusões, a expectativa do SPC Brasil era de que houvesse um aumento de reabilitações de crédito em abril, pois "estávamos às vésperas do Dia das Mães e o varejo estava favorecendo o consumidor com programas para sair do SPC e poder comprar novamente". A empresa ponderou, no entanto, que o consumidor esteve de posse do salário apenas no início de maio, período em que pode planejar o pagamento dos débitos e o resultado deverá ser revelado somente nos relatórios referentes a esse mês.