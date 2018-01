Vendas a prazo crescem 12,8% na primeira quinzena de agosto Levantamento divulgado hoje pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) mostra que as vendas a prazo no varejo da capital paulista, medidas pelo número de consultas ao cadastro do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), cresceram 12,8% na primeira quinzena de agosto sobre o mesmo período de 2004, saindo de 750.691 verificações no ano passado para 846.745 neste ano. As vendas à vista, verificadas pelo número de consultas ao cadastro da UseCheque, também apresentaram alta, de 8,6% (de 897.753 verificações em 2004 para 974.569 neste ano). A inadimplência no comércio da capital paulista, observada pela quantidade de documentos inscritos no cadastro do SCPC (inclusões), aumentou 16,7% na primeira quinzena de agosto deste ano em comparação ao mesmo período de 2004, chegando a 165.892 CPFs, ante 142.130 em no ano passado. Por sua vez, o volume de consumidores reabilitados ao crédito (exclusões) cresceu 10,1%, alcançando 143.988 documentos, ante 130.801 em 2004.