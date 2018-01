Vendas a prazo crescem menos do que vendas à vista O número de consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), indicador para vendas a prazo, cresceu 3,4% na primeira quinzena de dezembro em relação ao mesmo período do ano passado, segundo revelou pesquisa divulgada segunda-feira pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Em relação à primeira quinzena de novembro, as consultas aumentaram 34,1%. Já as consultas ao Usecheque, que indicam as negociações à vista, aumentaram 5,5% na quinzena na comparação com igual período de 2005, e 33,2% com relação às duas primeiras semanas de novembro. A expectativa da ACSP é de um crescimento das vendas do varejo igual ao de 2005, entre 4% e 5%. "É esperado um grande movimento nesta semana em função do pagamento da segunda parcela do 13º salário e das promoções que o varejo vem fazendo com grandes facilidades de crédito", avaliou o superintendente de economia da entidade, Marcel Solimeo. Inadimplência Os registros recebidos no cadastro de inadimplentes do SCPC aumentaram 7,6% na primeira quinzena de dezembro, em relação ao mesmo período de 2005, enquanto os registros cancelados cresceram 1,3% na mesma base de comparação. Em relação à primeira quinzena de novembro, os registros recebidos caíram 7,2%, e os cancelados subiram 26,1%. Em números absolutos, os registros cancelados totalizaram 197.582 e superaram os recebidos, que somaram 186.106.