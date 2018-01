Vendas a prazo cresceram mais do que à vista em fevereiro O número de consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), indicador para vendas a prazo, cresceu 14,3% na primeira quinzena de fevereiro em relação ao mesmo período do ano passado, segundo revelou pesquisa divulgada hoje pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Em relação à primeira quinzena de janeiro, as consultas aumentaram 10,7%. Já o número de consultas ao Usecheque, que indica as negociações à vista, teve alta de 10,8% na primeira quinzena de fevereiro com relação ao mesmo período do ano passado, e alta de 13,3% ante a primeira quinzena de janeiro. A ACSP ressaltou, no entanto, que esse crescimento resulta do efeito calendário, já que o Carnaval do ano passado foi realizado na primeira quinzena de fevereiro, o que prejudica a comparação. Para a associação, o efeito será corrigido no final do mês, quando será possível fazer uma comparação uniforme. Segundo o presidente da ACSP, Guilherme Afif Domingos, "corrigindo-se o efeito calendário, o movimento de consultas ao SCPC e ao Usecheque se mantém no mesmo ritmo morno de janeiro. A partir de março pode-se esperar alguma aceleração das vendas do varejo, tendo em vista o ingresso na economia do maior volume de gastos públicos; a redução, embora tímida, das taxas de juros; e a forte oferta de crédito com prazos mais longo para os consumidores", explicou. A Associação ressaltou que o movimento do comércio deve crescer mais fortemente a partir do segundo trimestre, especialmente, em maio, devido ao aumento do salário mínimo e de novas reduções esperadas da taxa Selic, além da proximidade da Copa do Mundo, que deve incrementar as vendas de televisores e outros bens.