Vendas a prazo em São Paulo crescem 4,4% em outubro As vendas a prazo cresceram 4,4% em outubro, ante o mesmo mês do ano passado, de acordo com pesquisa da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Segundo o levantamento, divulgado nesta quarta-feira, as consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), que indicam esse tipo de operação, aumentaram 2,6% na comparação com setembro. As vendas à vista também apresentaram resultado positivo em outubro, com alta de 3,8% no volume de consultas ao Usecheque, em relação a igual período do ano passado, e de 15,2% ante setembro. A ACSP avaliou que o resultado positivo se deve à segunda quinzena do mês passado, uma vez que o feriado do 12 de outubro prejudicou o desempenho do comércio na primeira metade do mês. A entidade ressaltou que espera um movimento maior em novembro, na comparação com o mesmo mês de 2005, apesar dos feriados do mês. Inadimplência A pesquisa da ACSP mostrou também que o número de registros recebidos no cadastro de inadimplentes do SCPC aumentou 4,8% em outubro, ante o mesmo mês do ano passado. A comparação com o mês de setembro também mostrou uma alta, de 2,8%. Os registros cancelados, por sua vez, diminuíram no mês, caindo 3,4% ante outubro de 2005, e 3,9% ante setembro. Para a associação, o resultado "pode indicar dificuldade dos consumidores inadimplentes em quitar ou renegociar seus débitos em função do comprometimento da renda". No entanto, a ACSP afirmou que ainda é cedo para saber se é uma tendência ou um dado pontual.