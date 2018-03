Vendas a prazo no Natal subiram 5%; vendas à vista, 7,1%

As vendas a prazo no comércio paulistano registraram alta no Natal deste ano, ante o mesmo período do ano passado. É o que aponta pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 28, pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Entre os dias 1.º e 25 de dezembro, as consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), que mede as vendas a crédito na capital paulista, tiveram alta de 5% ante o mesmo intervalo do ano passado, período de agravamento da crise financeira mundial. O crescimento ficou dentro da projeção da entidade, que trabalhava com alta entre 5% e 6%.

O balanço da ACSP mostra ainda crescimento de 7,1% nas consultas ao SCPC/Cheque, que mede as vendas à vista. De acordo com a entidade, o crescimento nas vendas do período foi impulsionado pelos segmentos de roupas e calçados. Pesquisa divulgada pela entidade no início de dezembro mostrou que 66% dos consumidores consultados já tinham comprado ou iriam comprar esses artigos no Natal.

O presidente da ACSP, economista Alencar Burti, avaliou o Natal deste ano como o melhor "de períodos pós-crise". "Ele foi melhor considerando as crises da Ásia, da Rússia e do México, por exemplo", afirmou. Ele disse ainda que o bom desempenho deste ano sinaliza crescimento nas vendas tanto à vista como a prazo nos primeiros meses de 2010.