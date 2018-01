Vendas a prazo tiveram crescimento maior do que à vista em 2005 As vendas a prazo tiveram crescimento maior do que as vendas à vista em 2005. De acordo com apuração da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), no acumulado do ano, as consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), que indica as negociações a prazo, cresceram 5% em relação a 2004, e as consultas ao UseCheque, que indica as vendas à vista, aumentaram 3,8%. Os números da Associação também apontaram que as consultas ao SCPC aumentaram 2,1% em dezembro em relação a dezembro de 2004, enquanto que as consultas ao UseCheque cresceram 8,6% na mesma base de comparação. Porém, como em dezembro de 2005 houve um dia útil a mais que no ano anterior, a média feita pela ACSP com o mesmo número de dias no mês mostra que as consultas ao SCPC diminuíram 1,7%, contra um crescimento de 4,6% nas consultas ao UseCheque. Em relação a novembro de 2005, as consultas ao SCPC cresceram 26,7% em dezembro e as consultas ao UseCheque aumentaram 25,1%.