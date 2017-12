Vendas à vista sobem 5,7%, aponta Serasa Estudo elaborado pela Serasa aponta que as vendas à vista subiram 5,7% e as vendas a prazo subiram 5,4% até a terceira semana de dezembro em comparação ao mesmo período do ano passado. O estudo informa também que o comércio já reflete a expansão do crédito para a pessoa física e também da modalidade de desconto em folha de pagamento. De acordo com o gerente de análise setorial da Serasa, Marcos Abreu, essa modalidade já era praticada por funcionários públicos e em janeiro começou a ser aplicada também pela iniciativa privada, o que já impactou no resultado das vendas. As informações são da Agência Brasil.