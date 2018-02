Vendas aumentam 5,3% com Dia dos Pais As vendas do comércio no País cresceram 5,3% no fim de semana do Dia dos Pais (11 a 13 de agosto), ante o movimento da mesma época do ano passado (12 a 14 de agosto). A pesquisa foi divulgada nesta segunda-feira pela Serasa e também avaliou que, na semana anterior, a atividade do varejo cresceu 2% em comparação com o mesmo período do ano passado (de 8 a 14 de agosto de 2005). Os dados mostraram ainda que, na cidade de São Paulo, as vendas registraram alta de 3,4% em comparação com 2005. No entanto, a atividade do comércio na capital paulista caiu 1,7% na semana anterior à data comemorativa. Na avaliação dos técnicos, as compras de última hora contribuíram para o aumento das vendas. Além disso, a empresa ressaltou que as promoções do varejo, em conjunto com a indústria do setor de eletrônicos e a facilidade de obtenção de crédito, ajudaram a impulsionar a economia. De acordo com a Serasa, a comparação foi feita com uma base fraca, como foi a de 2005, citando a melhora nas condições de emprego, renda e juros como fatores que contribuíram para o aumento das vendas.