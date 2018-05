Vendas aumentam em 4 de 10 atividades, aponta IBGE

Já os setores que amargaram queda nas vendas foram os de artigos de uso pessoal e doméstico (-0,9%); material de construção (-1,9%); equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-2,0%); livros, jornais, revistas e papelaria (-2,2%); tecidos, vestuário e calçados (-2,6%); e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (-2,6%).

Os dados do IBGE mostram ainda que na comparação com maio de 2012, apenas a atividade de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação ficou negativa (-0,5%). O destaque de alta ficou com combustíveis e lubrificantes, segmento que apresentou aumento de 8,8% nas vendas.

Hiper e supermercados são destaque

Apesar da inflação, as vendas de hiper e supermercados voltaram a registrar em maio o principal impacto positivo na formação da Pesquisa Mensal do Comércio. Na comparação com maio de 2012, o segmento apresentou um crescimento de 2,6% no volume de vendas.

Para o IBGE, o incremento das vendas a despeito dos aumentos de preços pode ser justificado pela estabilidade do mercado de trabalho e pela comemoração do Dia das Mães. No acumulado do ano, o segmento apurou alta de 0,5% e, em 12 meses, de 4,8%.