Vendas avançaram 13% no final de semana, diz Serasa As vendas à vista ou pagas com cheques pré-datado registraram um crescimento de 13% no último final de semana em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas a prazo subiram ainda mais, 28,7%, de acordo com dados do Serasa. Na semana passada, o movimento já tinha dado sinais de retomada: entre os dias 15 e 21 de dezembro, as vendas à vista foram 11,4% melhores que a terceira semana de dezembro de 2002, e as vendas a prazo, 23,8%, na média de todo o Brasil. A Serasa destaca que as duas últimas semanas de dezembro de 2002 são consideradas uma base fraca, o que torna representativa qualquer variação registrada pelo comércio em 2003. Segundo o assessor econômico da Serasa, Carlos Henrique de Almeida, as ações do comércio com promoções e alongamento nos prazos de financiamento estão de qualquer forma conseguindo atrair o consumidor, mesmo num ambiente de queda de renda, desemprego e juros ainda altos. Estão sendo beneficiados neste final de ano os produtos de maior valor agregado, por causa dos incentivos do crédito, como os eletroeletrônicos; especialmente aparelhos de DVD e celulares. Para Almeida, as perspectivas para esta semana do Natal são ainda melhores, pois incluirão os recursos decorrentes da segunda parcela do 13º salário e do lote de restituição extra do Imposto de Renda, além das tradicionais compras de última hora.