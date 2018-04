Vendas brasileiras para Argentina têm queda vertical No primeiro trimestre deste ano as exportações brasileiras tiveram uma queda de cerca de 80% em relação ao mesmo período do ano passado. Com isso, o País deixou de vender perto de R$ 1 bilhão ao seu principal parceiro do Mercosul. A informação foi dada pelo secretário-executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex) , Roberto Giannetti da Fonseca, em entrevista ao programa Conversa Afiada, da TV Cultura. Para compensar a perda, ele disse que o Brasil tem feito um esforço adicional para conquistar novos mercados, especialmente na China, Índia, Oriente Médio e países do Leste europeu. Sua expectativa é que as vendas brasileiras naqueles países cresçam a taxas superiores a 40%, o que considerou viável em função dos resultados obtidos no ano passado. Giannetti lembrou que o comércio com a Argentina chegou a representar 14% do total de nossa balança comercial, chegando à soma de 9 bilhões de dólares. Em 2001, esse valor já havia caído para 5 bilhões e, para este ano, o número deverá ser bem menor. "É díficil fazer uma previsão, porque existe uma grande incerteza sobre como e quando o mercado argentino irá se recuperar." Confiança O secretário da Camex manifestou, porém, sua confiança de que essa recuperação acontecerá a curto ou a médio prazo. "A Argentina é um país que tem todas as possibilidades de ter um crescimento econômico. Nós temos que torcer e ajudar a Argentina a encontrar o caminho da estabilidade política e econômica", disse Giannetti. Para ele, é fundamental que o comércio com o vizinho país volte a ter a pujança e o vigor experimentados até 1998, quando as trocas bilaterais atingiram o volume de 16 bilhões de dólares. Créditos a receber Gianneti explicou que os exportadores brasileiros vivem situações distintas quanto ao recebimento dos valores de suas vendas para a Argentina. Há os que foram pagos em pesos, mas sem que os valores fossem transferidos em dólares para o Banco Central, e os que ainda não receberam sequer em pesos. Quanto aos primeiros, vários já começaram a receber, e para quem não recebeu nada, ele disse que o governo não tem como ajudar. "Isso é um risco comercial e, neste caso, o governo tem muito pouco a fazer. O que nós recomendamos é que o exportador brasileiro procure negociar com o importador, seja com a manutenção de suas exportações, tentando receber em cada exportação um pedaço da dívida antiga, seja na transformação da dívida em ativos, ou outra forma criativa de fazer esse recebimento. É uma situação conjuntural temporária e nós temos que ter habilidade para negociar esses créditos."