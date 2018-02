Vendas brutas do Pão de Açúcar ficam abaixo da meta O crescimento das vendas brutas do Grupo Pão de Açúcar no conceito mesmas lojas (aquelas abertas há no mínimo um ano) em 2007 foi inferior à meta prevista pela companhia. No período, esse indicador evoluiu 2,8%, na comparação com 2006. O Pão de Açúcar estimava um aumento entre 3% e 3,5%, quando revisou pela última vez o indicador, durante teleconferência sobre o desempenho do terceiro trimestre de 2007. No ano passado, as vendas líquidas mesmas lojas atingiram 3,4%, segundo relatório divulgado pela companhia. Esse resultado ficou dentro do previsto, de acordo com a última meta divulgada. Mas ambos os números ficaram bem abaixo do objetivo definido pelo Pão de Açúcar no início de 2007, de 5%, que, em setembro, havia sido revisado para 4%.