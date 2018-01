Vendas caem 4% nos supermercados Em maio, as vendas nos supermercados paulistas registraram queda de 4% em relação a abril. O resultado está em descompasso com a indústria de alimentos para o varejo, que contabiliza crescimento de até 7% no mesmo período e aumento de 3% sobre abril do ano passado. O reajuste do salário mínimo, tido como uma injeção de recursos, não provocou aumento nos negócios dos supermercados. A maior elasticidade no crédito e a ligeira queda das taxas de juros - fatores favoráveis ao comércio - também não impulsionaram as vendas