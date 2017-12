Vendas com cartões crescem 40% antes do Dia das Mães A Redecard informou hoje que as vendas com os cartões de débito e crédito da sua rede cresceram 40,6% na semana anterior ao Dia das Mães na comparação com o mesmo período do ano passado, alcançando R$ 1,663 bilhão. O desempenho das vendas dos setor de eletrônicos e utilidades domésticas foi o que apresentou maior crescimento, com alta de 67,6%. O valor médio do presente foi de R$ 213,40. Em seguida, aparecem as vendas de calçados, com alta de 57,8%. As operações com cartões de débito cresceram 73,7%, com tíquete médio de R$ 118,20. O uso dos cartões de crédito aumentou 65,7%, com valor médio do presente de R$ 291,70.