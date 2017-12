Vendas com cartões da Redecard crescem 38,5% no Dia das Mães A Redecard informou hoje que as vendas com os cartões de débito e crédito de sua rede cresceram 38,5% durante as três semanas anteriores ao Dia das Mães na comparação com igual período de 2004, chegando à marca de R$ 3,082 bilhões em faturamento. O levantamento foi realizado entre os dias 22 de abril e 8 de maio, com base em dados coletados em território nacional, e considerou os ramos de atividade que historicamente demonstram maior variação de receita no período, tais como eletrônicos, utilidades domésticas, vestuário feminino, joalherias e relojoarias. As operações com os cartões de débito da Redecard, MasterCard Maestro e Redeshop, cresceram 49,1% sobre o mesmo período de 2004 e alcançaram faturamento de R$ 878,1 milhões. As vendas com os cartões de crédito MasterCard e Diners Club International tiveram alta de 34,6%, com receita de R$ 2,204 bilhões. O valor médio do presente das operações de débito foi de R$ 44,60, enquanto que nas transações de crédito o valor chegou a R$ 81,20. O destaque ficou para as vendas do setor de eletrônicos e utilidades domésticas. Houve crescimento de 61,7% nas compras feitas com os cartões de débito e crédito da Redecard e tíquete médio de R$ 210,60. Em seguida, aparecem calçados, com alta de 47,1% e presente de R$ 83,20, vestuário feminino (41,8% e R$ 98,70), flores (38,8% e R$ 53,30); e joalherias e relojoarias (19,9% e R$ 191,80). Restaurantes e pizzarias também tiveram aumento no faturamento durante o período, com alta de 34,9% e gasto médio de R$ 41,60.