Vendas crescem 6,4% com proximidade do Natal O comércio no País está aquecido com a proximidade do Natal e as vendas aumentaram 6,4% na semana entre 11 e 17 de dezembro, em relação ao período equivalente do ano passado (de 12 a 18 de dezembro de 2005), de acordo com o Indicador Serasa do Nível de Atividade do Comércio. Segundo a pesquisa, divulgada nesta segunda-feira, a cidade de São Paulo apresentou resultado superior, com acréscimo de 7,1% nas vendas na mesma base de comparação. A Serasa avaliou que neste fim de semana (de 15 a 17 de dezembro), as vendas do comércio aumentaram 4,6% no País e 5% em São Paulo, em relação ao período equivalente do ano passado (de 16 a 18 de dezembro de 2005). Segundo os técnicos da Serasa, o consumidor tem melhores condições econômicas no Natal deste ano do que as apresentadas em 2005. Eles destacaram como fatores positivos o crescimento do emprego formal, a recuperação da renda, a queda dos juros e da inflação, o reajuste real do salário mínimo, a inadimplência estável e a maior oferta de crédito. Além disso, de acordo com a Serasa, a apreciação cambial tem estimulado a venda de produtos eletroeletrônicos, computadores e brinquedos, que estão mais baratos neste Natal do que em 2005. Para a companhia de análise de crédito, as compras de última hora podem alterar esse resultado, "mas há sinalização de um Natal melhor que o de 2005, que pode ser considerado uma base elevada".