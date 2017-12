Vendas crescem na semana que antecede o Dia das Mães O volume de vendas do comércio apurado pelo Indicador Serasa do Nível de Atividade do Comércio, em todo o território nacional, aumentou 5,9% na semana que antecede o Dia da Mães, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Nas vendas com cheques, houve uma queda de 0,9%, enquanto as vendas no crediário apresentaram avanço de 44,5%. Segundo os técnicos da Serasa, as compras registraram um aumento consistente, pois ocorreram sobre uma base de comparação mais forte, dado o bom desempenho do comércio no ano anterior. Eles avaliam que o aumento nas vendas na semana que antecede o Dia da Mães decorre da expansão do crédito para as pessoas físicas, uma vez que a massa de salários da economia continua prejudicada pelo aumento do desemprego relativamente maior que o aumento da renda média real. Os técnicos observam ainda que os resultados das vendas no Dia das Mães, segunda melhor data para o comércio (só perdendo para o Natal) podem ser um sinalizador das vendas de final de ano. O que é o Indicador Serasa? O Indicador Serasa do Nível de Atividade do Comércio tem como base uma amostra das consultas realizadas no banco de Dados da Serasa. A Serasa, empresa especializada em pesquisas, informações e análises econômico financeiras voltadas para decisões de crédito e negócios, recebe 3 milhões de consultas por dia feitas por todos os segmentos da economia, em todo o território nacional.