Vendas crescem no fim de semana anterior ao Dia das Mães O comércio teve um incremento de 17,2% nas vendas em todo o País no fim de semana que antecede o Dia das Mães (de 5 a 7 de maio), na comparação com o mesmo período do ano passado (29 de abril a 1º de maio), segundo revelou pesquisa divulgada hoje pela Serasa. De acordo com o indicador de nível de atividade do comércio, a cidade de São Paulo acompanhou o comportamento das vendas, com alta de 23,7% na mesma base de comparação. Para os técnicos da Serasa, o aumento do consumo no último fim de semana se deve às promoções do varejo e ao crédito competitivo, aliados ao estímulo de consumo gerado pela Copa do Mundo. A empresa avalia que o comércio adequou os preços e facilidades de pagamento às necessidades do consumidor, que ainda carrega o parcelamento assumido no Natal, além dos gastos extraordinários nos feriados de abril e início de maio. "Cabe lembrar que, sendo 2005 uma base fraca, o desempenho anotado neste final de semana não foi tão representativo quanto parece, e pode ser alterado ao longo desta semana", afirmou a Serasa. Os técnicos da empresa esperam que a semana iniciada hoje (de 8 a 14 de maio) deva concentrar as compras para o Dias das Mães, a segunda melhor data do ano para o comércio.