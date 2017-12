Vendas da Audi sobem 15,9% em fevereiro As vendas da Audi, a filial de veículos de luxo do grupo automobilístico alemão Volkswagen, subiram em fevereiro 15,9%, para 63.500 unidades, informou a companhia nesta segunda-feira. Em janeiro e fevereiro, as entregas da marca cresceram 21,4%, superando 133 mil unidades. A montadora explicou que o principal modelo responsável pela melhora no quadro foi o A6, que teve alta de 64% em suas vendas nos dois primeiros meses do ano. Além disso, as vendas do Audi A8 melhoraram 52% em relação ao ano anterior; as do A3 aumentaram 24%; e as do modelo A4 subiram 8% no mesmo período. Regiões Por regiões, o maior aumento ocorreu na China, onde a marca vendeu 293% a mais (12 mil unidades), graças à ampliação da rede comercial da companhia, que agora vende em toda as concessionárias do país. O presidente da Audi, Martin Winterkorn, assegurou em entrevista que publicada nesta segunda-feira no jornal Financial Times Deutschland que a China se transformará em pouco tempo no mercado estrangeiro mais importante para a Audi, devendo superar os Estados Unidos já em 2007.