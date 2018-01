Vendas da fera.com cresceram 350% no Natal A fera.com, loja de departamentos on-line, registrou crescimento de 350% no volume de vendas no Natal em relação a novembro. Este foi o primeiro natal da loja virtual, que iniciou suas atividades no país em junho deste ano. A loja possui nove departamentos, oferecendo aos consumidores mais de 30.000 diferentes produtos, de CDs a bicicletas. Durante o período de vendas para o Natal, os produtos de informática foram o destaque, representando 61% do montante financeiro de vendas. A fera.com é a versão brasileira da fiera.com, site de comércio eletrônico de origem americana, focado em servir as comunidades de língua espanhola e portuguesa da América Latina, Estados Unidos e Europa.