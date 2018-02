Vendas da Fiat cresceram 30,5% no Brasil em 2007 A Fiat informou hoje que encerrou 2007 com 607.598 veículos vendidos no Brasil, o que representa um crescimento de 30,5% em relação a 2006. Segundo a empresa, sua participação no mercado foi de 25,9%. Em dezembro, as vendas da Fiat somaram 57.898 unidades. Segundo a montadora, as vendas do Fiat Palio totalizaram 221.751 unidades em 2007, com alta de 36,3% sobre os números de 2006, enquanto o Fiat Siena teve avanço de 87,4% no mesmo período, com 88.732 veículos emplacados no mercado brasileiro. As vendas da picape Fiat Strada somaram 61.332 unidades no ano, com 44,8% de crescimento em relação a 2006. Já o Fiat Mille, com crescimento de 11,3%, fechou o ano com 128.196 unidades emplacadas. O Fiat Punto, lançado em agosto, fechou o ano com 13.851 unidades vendidas em 2007.