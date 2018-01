Vendas da Fiat não chegam a 2 milhões de carros este ano A Fiat SPA deve vender pouco menos de 2 milhões de veículos este ano, disse o executivo-chefe da unidade de veículos do conglomerado italiano, Fiat Auto, Giancarlo Boschetti. Na assembléia anual em Turim com gerentes do grupo, Boschetti afirmou que a queda na vendas de veículos da Fiat este ano, de cerca de 10% em relação a 2001, foi em parte compensada pelos 600 milhões de euros obtidos com a aceleração das vendas de carros usados em poder da companhia. A Fiat Auto planeja investir 2,6 bilhões de euros por ano nos próximos até 2005 e vai lançar 21 novos modelos, incluindo nove no segundo semestre de 2003, disse Boschetti. O objetivo, afirmou, é conseguir "uma presença mais forte nos mercados europeus". A participação da Fiat no mercado da Europa ocidental caiu para menos de 8% em novembro. Boschetti disse que gostaria de ampliar a participação para cerca de 10%. Alessandro Barberis, executivo-chefe do grupo Fiat, disse que o plano de recuperação da Fiat Auto não depende de qualquer possível troca de ativos com a General Motors Corp. A Fiat tem uma opção de vender seus 80% na Fiat Auto para a GM a partir de 2004. A GM comprou 20% da unidade em 2000 numa transação de troca de ações.