Vendas da Ford crescem 4,7% nos EUA As vendas da Ford nos Estados Unidos subiram 4,7% em setembro, em comparação ao mesmo mês do ano passado, em decorrência, principalmente do aumento nas vendas de carros. Mas os números divulgados nesta terça-feira não sinalizam necessariamente uma virada para a montadora, já que os números de setembro de 2005 foram relativamente baixos devido ao fim das promoções e ao alto preço do petróleo após a passagem do furacão Katrina. As vendas de carros subiram 26,2%, enquanto as de caminhões caíram 5,5%. Todos os selos da Ford, incluindo Jaguar, Volvo e Land Rover, venderam 237.664 veículos leves em setembro, comparado a 227.051 no mesmo mês de 2005, segundo a companhia.