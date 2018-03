Vendas da GM no Brasil batem recorde em 2006 A General Motors do Brasil informou nesta segunda-feira que as vendas para o mercado interno em 2006 bateram novo recorde e totalizaram 409.932 veículos, o que representa um crescimento de 12,23% em relação a 2005. O número supera em mais de 2 mil unidades o recorde anterior, de 1997. Em nota, a empresa avalia que os lançamentos do Chevrolet Prisma, Celta Nova Geração e o Classic Flexpower foram determinantes para o crescimento de vendas obtido este ano. Em 2005 a montadora registrou o emplacamento de 365.259 veículos, com uma participação de 21,3% no mercado brasileiro. Em 2004 havia emplacado 364.222 veículos, com uma participação de 23,1%. Neste ano, a GM completa 82 anos de atividades no País. A montadora conta atualmente com três unidades produtivas: em São Caetano do Sul (SP), São José dos Campos (SP) e Gravataí (RS). Em São Caetano são fabricados os modelos Classic, Corsa, Astra, Vectra e a picape Montana. Em São José dos Campos, os modelos Corsa, monovolumes Meriva e Zafira, picapes Montana e S10 e utilitário esportivo Blazer. Em Gravataí dois modelos: Celta e Prisma.