Vendas da Goodyear vão para US$ 10 bilhões no semestre Nos seis primeiros meses do ano, a Goodyear, maior fabricante de pneus dos Estados Unidos, registrou vendas no valor de US$ 10 bilhões. Segundo divulgado nesta sexta-feira, no segundo trimestre, as vendas somaram US$ 5,1 bilhões - um crescimento de 3% na comparação com o mesmo período do ano passado. Por unidades, as vendas ao longo do trimestre foram de 54 milhões de pneus, frente à de 56,4 milhões de 2005. A empresa anunciou que "o crescimento das vendas é resultado de melhores preços e variedades de produtos", entre outros fatores. No trimestre, a Goodyear teve de pagar valores mais elevados por matérias-primas, o que representou aumento dos gastos em US$ 210 milhões, 16% a mais que o registrado no mesmo trimestre de 2005. Além disso, no mesmo período, a companhia fechou uma fábrica de pneus no Reino Unido e anunciou propostas para fechar outra na Nova Zelândia, assim como reduziu gastos na Europa e na América do Norte.