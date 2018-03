Vendas da indústria caem 3,16% em janeiro As vendas reais da indústria tiveram queda de 3,16% em janeiro ante dezembro, segundo informou hoje a Confederação Nacional da Indústria (CNI). O resultado dessazonalizado, porém, que descarta as influências do período, mostra queda em menor porcentual, de 0,10%. Na comparação com janeiro do ano passado, as vendas reais subiram 2,81%. Segundo a CNI, o resultado de queda em relação a dezembro de 2002 se explica por razões de ordem sazonal. A instituição considera também que a atividade industrial mostra estabilidade no primeiro mês do ano - tanto que o resultado dessazonalizado mostrou queda muito próxima a zero. A CNI informou ainda que a utilização da capacidade instalada em janeiro subiu para 79,4%, ante os 78,6% registrados em dezembro. O índice dessazonalizado de utilização da capacidade, por sua vez, mostra patamar superior (80,7%). Para a confederação, este dado também comprova situação de estabilidade na atividade industrial, visto que o indicador dessazonalizado de dezembro foi de 80,5%, ou seja, muito próximo ao resultado de janeiro.