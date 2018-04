Vendas da indústria caem 5,45% em março, diz CNI As vendas reais da indústria caíram 5,45% em março ante igual período do ano passado, segundo os dados divulgados hoje pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Na comparação com fevereiro houve queda de 3,76%, descontadas as influências sazonais. Levando-se em conta o maior número de dias úteis do mês e outras influências sazonais, as vendas cresceram 11,8% em março ante fevereiro. A queda acumulada das vendas no ano atingiu 1,35% até março ante igual período do ano passado.