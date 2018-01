Vendas da indústria caem 6,1% em abril, aponta Fiesp O levantamento de conjuntura apurado pela Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp) mostrou que as vendas reais na indústria paulista recuaram 6,1% em abril em relação a março. Na comparação com abril de 2003, houve crescimento de 24,5% nas vendas reais. Nos quatro primeiros meses de 2004, as vendas reais tiveram um incremento de 19,1% na comparação com o mesmo período do ano passado. As horas trabalhadas na produção industrial em abril diminuíram 3,6% em relação a março, mas tiveram um crescimento de 4,9% sobre abril de 2003. O total de salários reais em abril cresceu 1,1% na comparação mensal. Em relação a igual período do ano passado, a elevação foi de 9,5%. O mês de abril teve 20 dias úteis, mesmo número registrado em abril de 2003. A Fiesp informou que a reclassificação dos setores industriais, de acordo com o novo Código Nacional de Atividade Econômica, estará concluída apenas em agosto. Isso significa que a entidade voltará a divulgar o Indicador do Nível de Atividade (INA) sob a nova classificação apenas a partir de setembro.