Vendas da indústria crescem 10,61% no Rio As vendas reais da indústria fluminense cresceram 10,61% em julho, em relação ao mês anterior, e registraram expansão de 14,05% no mês, ante igual perigo do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan). Na comparação dos sete primeiros meses deste ano em relação a igual período de 2001, as vendas do setor no Estado do Rio cresceram 5,61%. Apesar do aumento nas vendas, a indústria continuou reduzindo o número de empregados, sendo que a ocupação caiu 0,41% em julho em relação ao mês anterior - com eliminação de 1.550 postos de trabalho - e retraiu também 1,8% ante julho do ano passado. A Firjan revisou para cima as projeções para o desempenho das vendas neste ano. A economista da entidade, Luciana de Sá, disse estimar um aumento de 7% nas vendas reais da indústria fluminense em 2002, ante igual período do ano passado. A previsão anterior apontava um crescimento de 5%. A elevação na estimativa ocorreu com base nos dados apurados do desempenho do setor até o momento, com aumento de 5,61% nas vendas no acumulado dos sete primeiros meses do ano ante igual período do ano passado. Somente em julho, o crescimento das vendas reais atingiu 14,05%, ante igual mês do ano passado. Mas apesar do maior otimismo, a expansão das vendas no estado neste ano deverão permanecer inferiores ao crescimento registrado em 2001, que chegou a 10%. Além disso, Luciana disse esperar um "aumento menos intenso" nas vendas a partir de agora até o final do ano. Segundo ela, a combinação de incerteza quanto aos rumos da política econômica, crédito restrito, juros elevados e queda do rendimento deverão ampliar os efeitos negativos sobre as indústrias fluminenses neste segundo semestre. O setor químico respondeu por sete pontos porcentuais do crescimento de 10,6% nas vendas reais da indústria fluminense em julho, ante igual período do ano passado. Retirando o setor dos cálculos do indicador, o crescimento seria reduzido para 3,6%, segundo observou a economista da Firjan, Luciana de Sá. A indústria química, que tem o maior peso na indústria fluminense, apresentou crescimento de 10,94% de um mês para o outro, sob impacto positivo especialmente do aumento nos preços dos combustíveis e do gás de botijão.