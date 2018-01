Vendas da indústria crescem 3,57% As vendas industriais registraram crescimento de 3,57% em setembro na comparação com a agosto e as horas trabalhadas aumentaram 1,48%, segundo a Confederação Nacional da Indústria. A utilização da capacidade instalada aumentou 0,9 ponto porcentual, passando de 79% para 79,9%. A recuperação, no entanto, não foi suficiente para compensar a queda da atividade ocorrida ao longo do ano e nem reverter o quadro desemprego. A CNI avalia que a indústria está se preparando para um aumento da demanda doméstica dos últimos meses do ano, principalmente em decorrência da melhoria das condições de crédito. A CNI estima também que esse crescimento só será sustentado se houver recuperação da renda e do emprego.