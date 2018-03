Vendas da indústria cresceram 1,33% em abril, aponta CNI Os indicadores industriais divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) hoje mostram que o processo de recuperação da atividade industrial iniciado no final de 2003 continua em abril. As vendas reais da indústria de transformação cresceram 1,33% em comparação a março, já considerando o ajuste sazonal. As horas trabalhadas subiram 0,64%, também na comparação com março. Em relação à utilização da capacidade instalada, a indústria de transformação atingiu o percentual de 81,2% em abril, ante 81,3% em março. Os salários líquidos reais mostraram uma estabilidade em março e abril deste ano, com uma pequena queda de 0,02%. Em relação a igual período de 2003, as vendas reais em abril cresceram 17,92%, enquanto que o número de horas trabalhadas subiram 3,07%. A capacidade instalada em abril de 2003 era de 79,6%, alcançando 81,2% em abril deste ano. Os salários líquidos pagos pela indústria aumentaram 8,51% em abril de 2004, na comparação com abril do ano passado.