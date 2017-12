Vendas da indústria do Rio aumentaram 3,81% As vendas reais da indústria fluminense aumentaram 3,81% com ajuste sazonal (efeitos temporais), de julho para agosto, de acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Em relação a agosto do ano passado, o aumento foi de 8,46%. No acumulado do ano até agosto, as vendas reais são 10,92% superiores aos primeiros oito meses do ano passado. A utilização da capacidade instalada, em agosto, foi de 79,73% no índice dessazonalizado, um pouco abaixo do resultado de julho, que foi de 79,96%. Em agosto de 2003, este índice foi de 77,60%. O pessoal ocupado na indústria se reduziu 0,13% de julho para agosto deste ano e 1,26% na comparação com agosto do ano passado.No acumulado do ano até agosto, a queda dos postos de trabalho foi de 2,88%. A massa salarial aumentou 0,21% em relação a julho, com ajuste sazonal, mas caiu 2,11% na comparação com agosto de 2003.