Vendas da indústria do Rio caem 7,5% As vendas reais da indústria fluminense caíram 7,5% em novembro na comparação com outubro e -0,17% na comparação com novembro do ano passado. A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) observa que após ajuste sazonal a queda nas vendas diminui de intensidade, com recuo de 2,8% em novembro sobre outubro. A Firjan justifica o resultado afirmando quer houve reduções nas encomendas e nas exportações no setor químico. A federação considera que, embora tenha havido menor ritmo de atividade industrial em novembro, "isso não representa mudança na tendência esperada de moderada recuperação da economia". As horas trabalhadas recuaram 11,2% em novembro ante outubro, uma queda de 4,9% com ajuste sazonal. A utilização da capacidade instalada, por sua vez, passou de 79% para 78% entre outubro e novembro, sinalizando "ritmo brando de produção". O desemprego subiu 0,6% em novembro em relação a outubro. Na comparação com novembro do ano passado houve queda de 2,9% no pessoal ocupado. Segundo a Firjan, houve alta de 1,9% na massa salarial real em novembro, causada por reajustes de salários em algumas empresas e queda de inflação.