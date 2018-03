Vendas da indústria fluminense crescem 17% em janeiro As vendas da indústria fluminense em janeiro foram 17,15% maiores que no mesmo mês de 2002. Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), de dezembro do ano passado para janeiro de 2003, o aumento foi de 2,39%. Este crescimento sobe para 7,5% quando é feito o ajuste sazonal. A utilização da capacidade instalada em janeiro foi de 76,39%, ante 76,32% em dezembro e 76,5% em janeiro de 2002. Com o ajuste sazonal, a utilização da capacidade instalada diminuiu de 78,18% em dezembro e de 77,56% em janeiro de 2002 para 77,47% em janeiro deste ano. A massa salarial caiu 6,72% em relação a janeiro de 2002 e 0,67% em comparação com dezembro. Isso foi resultado em parte de uma redução do pessoal ocupado de 3,13% ante janeiro de 2002 e de 0,55% em relação a dezembro de 2002. Já as horas trabalhadas aumentaram 6,33% em janeiro em relação a dezembro, embora tenham caído 11,35% em relação a janeiro do ano passado.