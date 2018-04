Vendas da indústria fluminense crescem 3,3% Pela primeira vez este ano as vendas reais da indústria fluminense fecharam o quadrimestre em alta. Depois de registrarem queda de 1,2% no trimestre, tiveram uma recuperação isolada de 18,9% em abril, em comparação com abril de 2001. Assim, as vendas fecharam os quatro primeiros meses do ano com crescimento de 3,3%, segundo a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan). Segundo a assessora de pesquisas econômicas da Firjan, Luciana Costa Marques de Sá, o expressivo avanço das vendas em abril refletiu principalmente o reajuste dos preços de combustíveis (que tiveram três aumentos entre março e abril). Além disso, o efeito do câmbio gerou impacto favorável nas exportações das empresas do Estado. A economista previu que as vendas da indústria do Rio deverão fechar o ano 5% acima do ano passado. No quadrimestre, ainda, a massa salarial da indústria fluminense caiu 6,16%, o contingente de pessoal ocupado recuou 5,5% e as horas trabalhadas recuaram 3,97%. Já a taxa de utilização da capacidade instalada nos quatro primeiros meses deste ano foi de 76,9%, abaixo dos 79,9% do mesmo período no ano anterior. Já na comparação com o mês anterior, as vendas reais da indústria fluminense caíram 1,1% em abril, comparado a março, conforme os dados com ajuste sazonal. Sem este ajuste, que elimina as diferenças de um mês para o outro (como quantidade de dias úteis, datas festivas), a queda foi de 0,2%. Em abril, as principais quedas, sobre março, foram nos setores de material de transporte (24,3%), elétrico (19,3%) e produtos farmacêuticos (10,2%). Com relação ao ano passado, os principais avanços de vendas foram nos setores de minerais não-metálicos (65,3%), químico (30,1%) e vestuário e calçados (22,7%). As maiores quedas registradas foram nos setores de material elétrico (70,9%) e plástico (12 ,5%).