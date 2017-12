Vendas da indústria melhoraram no último trimestre de 2003 As vendas da indústria melhoraram no quarto trimestre do ano passado, na comparação com o trimestre imediatamente anterior, segundo a pesquisa Sondagem Industrial, divulgada hoje pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O indicador de faturamento cresceu de 48,5 pontos para 54,2 pontos no período analisado. O indicador varia de zero a 100 pontos, e valores acima de 50 pontos indicam evolução positiva. No entanto, o dado registra queda na comparação com o terceiro trimestre de 2002, o que significa, segundo o coordenador da Unidade de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco, que a retomada nas vendas foi sazonal e que não se pode prever se continuará no mesmo ritmo, nos primeiros meses de 2004. ?Pode até ser o início, mas não se pode caracterizar como retomada forte da atividade econômica industrial ainda?, disse. A pesquisa foi realizada entre 1.151 empresas (945 de pequeno e médio portes e 206 de grande porte), entre 26 de dezembro e 21 deste mês.