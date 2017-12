Vendas da indústria paulista crescem 22,3% As vendas na indústria paulista cresceram 22,3% em março na comparação com fevereiro, informou hoje a Fiesp. Sobre março do ano passado, o aumento foi de 30,7%. No primeiro trimestre, o crescimento é de 17,3% em relação ao mesmo período de 2003. A federação anunciou ontem que divulgaria o indicador de atividade (INA) hoje, mas ainda no final da tarde da quarta-feira comunicou que decidiu não divulgar o índice, porque a mudança de metodologia de cálculo adotada pelo IBGE levaria a resultados bastante díspares entre a apuração da entidade paulista e do instituto.