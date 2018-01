Vendas da indústria paulista crescem 22% no ano As vendas reais da indústria paulista cresceram 1,9% em junho ante maio deste ano. Na comparação junho de 2004 sobre junho de 2003, a alta foi de 32%. No primeiro semestre deste ano as vendas cresceram 22,4% mais do que no mesmo período do ano passado, segundo a Fiesp. Em junho, o salário médio real registrou queda de 0,5% na comparação com maio, mas na comparação com junho de 2003 houve alta de 6,4%. Nos primeiros seis meses deste ano o salário real médio teve alta de 7,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Em junho, a utilização da capacidade instalada foi de 84,1% contra 83,7% em maio deste ano e 78,5% em junho de 2003.