Vendas da indústria subiram 1,83% em novembro As vendas da indústria cresceram 1,83% em novembro sobre outubro de 2004, segundo pesquisa mensal da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A utilização da capacidade instalada subiu de 82,72% para 83,05%. O desempenho positivo de novembro interrompeu dois meses seguidos de queda nas vendas industriais e elevou as vendas em 14,95% no acumulado de janeiro a novembro ante igual período de 2003. Segundo a pesquisa, em novembro, houve aumento no nível de emprego industrial (0,48%), nas horas trabalhadas na produção (0,30%) e nos salários (1,49%). No acumulado do ano passado até novembro, o nível de emprego subiu 3,16%, as horas trabalhadas aumentaram 5,70% e os salários subiram 8,8 5%. A pesquisa foi feita com 3.000 empresas em todo o País.