Vendas da indústria têm alta de 0,2% em fevereiro Os indicadores industriais de fevereiro, divulgados nesta quarta-feira, 11, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), apontam para um crescimento moderado da atividade industrial no mês. As vendas reais cresceram 0,2% em termos dessazonalizados, na comparação com janeiro, enquanto que as horas trabalhadas na produção subiram 1,4% em igual período de comparação. A utilização da capacidade instalada passou de 81,3%, em janeiro, para 81,7%, em fevereiro. A capacidade instalada, em fevereiro de 2006, era de 80,4%. No mercado de trabalho, no entanto, houve uma estabilidade no emprego industrial, interrompendo-se uma seqüência de crescimento de 14 meses. Na comparação com fevereiro do ano passado, as vendas reais subiram 4,9%, e as horas trabalhadas na produção, 2,8%. O número de empregos na indústria aumentou, 3,3%, em fevereiro de 2007, ante fevereiro de 2006, e as remunerações pagas pela indústria tiveram uma melhora de 6,4%, também na comparação com fevereiro do ano passado.