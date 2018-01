Vendas da indústria têm o maior crescimento do ano As vendas reais da indústria de transformação e as horas trabalhadas em outubro apresentaram as maiores taxas de crescimento deste ano, quando comparadas ao mesmo mês do ano passado. De acordo com dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI), as vendas apresentaram uma expansão de 10,74%. Já as horas trabalhadas aumentaram em 6,02%. A avaliação é dessazonalizada. Ou seja, desconta os efeitos de determinados períodos do ano. Na comparação com setembro, as vendas cresceram 1,69%. No acumulado de janeiro a outubro, apresentaram expansão de 1,43% em relação a igual período de 2005. No caso das horas trabalhadas, em relação a setembro, apresentaram crescimento de 1,23%, e de 1,77% no acumulado do ano. O aumento da atividade industrial foi especialmente positivo porque, além de ter vindo acompanhado de geração de postos de trabalho, não mostrou pressão sobre a utilização da capacidade instalada. Os dados da CNI mostram que o número de empregos na indústria subiu 0,53% em outubro ante setembro, e 3,28% na comparação com outubro de 2005. No acumulado do ano, o emprego industrial apresentou uma expansão de 1,88% na comparação com o período de janeiro a outubro de 2005. Já a utilização da capacidade instalada ficou em 81,8% em outubro em termos dessazonalizados, ante 82,2% em setembro. Em outubro de 2005, a utilização da capacidade instalada era de 81,4%. O economista Paulo Moll, da CNI, destacou ainda que o aumento das vendas reais e das horas trabalhadas na produção é um bom indicador para o que se espera para o final do ano. "As vendas e a produção industrial sinalizam que as encomendas que vieram do varejo foram boas e é o que se espera para o varejo no final do ano. Também devemos ter um quarto trimestre melhor que os outros trimestres do ano", avaliou Moll. Alerta O coordenador da unidade de política econômica da CNI, Flávio Castelo, alertou, no entanto, que, para que haja uma mudança no patamar de crescimento econômico do País, é preciso que se mude também o nível de investimento. "O motor do crescimento no longo prazo depende de um nível de investimento mais alto." Ele destacou que as futuras medidas mencionadas até o momento pelo governo dentro de um pacote tributário-fiscal são positivas, mas insuficientes, "para dar um plus que mude o patamar da taxa de crescimento econômico do País". Segundo Castelo Branco, seriam pequenos avanços, mas que trariam também ganhos pequenos. Castelo disse que considera o maior problema atual o aumento do gasto público, que, segundo ele, acaba pressionando as próprias taxas de juros. O economista disse acreditar que é necessário criar um ambiente político para fazer a reforma tributária. Sem ela, disse, os pequenos ganhos que viriam com as medidas do pacote podem significar "mais do mesmo".