Vendas da L´Oreal subiram 4% em 2002 e Brasil contribui A gigante francesa de cosméticos L´Oreal anunciou que suas vendas cresceram 4% em 2002 para 14,3 bilhões de euros (US$ 15,3 bilhões), em relação aos 13,7 bilhões de euros no ano anterior. O crescimento das vendas foi particularmente robusto no Brasil, China, Coréia do Sul, Rússia, com taxas de crescimento entre 30% e 61% nesses quatro países. O resultado das vendas em 2002 ficou abaixo das expectativas dos analistas que era de 14,7 bilhões de euros (US$ 15,8 bilhões). A empresa disse que o crescimento das vendas na América do Norte, fonte de preocupação para os observadores da companhia, acelerou no quarto trimestre para 10,3%. Em todo o ano de 2002, o crescimento das vendas na região foi de 5,6%. Na Europa Ocidental, o crescimento das vendas foi de 5,8% no quarto trimestre e de 6,1% em todo o ano de 2002.