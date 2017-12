Vendas da Natura na Argentina crescem 199% A filial argentina da brasileira Natura aumentou seu volume de negócios em 199% durante o primeiro trimestre deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado, com um faturamento de 5,1 milhões de pesos. Segundo o gerente geral da Natura Argentina, Maurício Bellora, neste mesmo período, as unidades vendidas aumentaram 145%. O resultado positivo está sendo apresentado por Bellora ao presidente da empresa, Luiz Seabra, e outros diretores, nesta semana, em Buenos Aires. O segredo para o ótimo desempenho da empresa brasileira na Argentina foi não aumentar os preços de seus produtos no começo de 2002, quando todos os setores dispararam suas remarcações. Maurício Bellora explica que se tivesse aumentado os preços ao compasso da inflação e da desvalorização do peso, teria desestabilizado as vendas e comprometido os postos de trabalho das consultoras que comercializam os produtos em vendas diretas. A empresa que desembarcou no País em 1994, com um investimento de US$ 30 milhões de dólares, já possui mais de oito mil consultoras na Argentina.