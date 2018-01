Vendas da Nokia sobem 17% e lucro líquido cresce 18% O grupo finlandês de telefonia Nokia registrou no primeiro trimestre deste ano um aumento em suas vendas líquidas de 17% e de 18% em seu lucro líquido, segundo o balanço parcial publicado nesta quinta-feira. A Nokia faturou 7,396 bilhões de euros entre janeiro e março deste ano, frente aos 6,348 bilhões de euros de 2004. O lucro líquido do maior fabricante mundial de telefones celulares ascendeu a 863 milhões de euros, frente aos 729 milhões de euros do mesmo período de 2004. Também aumentou o lucro por ação, que alcançou 19 centavos de euro, 19% a mais. Este primeiro trimestre de 2005 confirma a recuperação da companhia finlandesa, que vendeu 53,8 milhões de telefones celulares, 20% a mais do que no ano anterior. No entanto, a Nokia reduziu sua cota de mercado de 34% para 31,6%, segundo suas próprias estimativas, devido a seus concorrentes e especialmente ao fabricante americano Motorola. "Estou muito satisfeito com o rendimento global da Nokia no primeiro trimestre, que produziu cifras de crescimento de dois dígitos em cada um de nossos quatro grupos de negócio", declarou em comunicado o presidente da companhia, Jorma Ollila. Para 2005, Ollila estima que o mercado mundial crescerá ao redor de 15%, já que serão vendidos cerca de 740 milhões de telefones celulares frente aos 643 milhões de 2004. A Nokia calcula que suas vendas durante o segundo trimestre deste ano se situarão entre 7,9 e 8,2 bilhões de euros, frente aos 6,5 bilhões de euros do mesmo período de 2004.