Vendas da Volks no Brasil caem 37% no 1º bimestre

O Brasil é o mercado onde a montadora alemã Volkswagen teve o pior resultado em vendas no primeiro bimestre de 2016. Dados divulgados nesta sexta-feira pela empresa mostram que foram entregues 45,2 mil unidades no acumulado de janeiro e fevereiro no Brasil. O número é 37,4% menor que o registrado em igual período de 2015. Em todo o mundo, a montadora teve aumento de 1,4%, para 1,54 milhão de veículos.

"A situação econômica geral no Brasil continua desafiadora", disse em comunicado à imprensa o chefe de vendas do grupo alemão, Fred Kappler. Segundo a montadora, o mau momento do Brasil tem afetado negativamente as demais economias da região. Ao todo, a América do Sul teve 70,6 mil veículos entregues, número 29,3% menor que o visto há um ano.

Entre todos os mercados listados pela Volks no relatório de vendas, o Brasil teve o pior desempenho. O segundo pior mercado foi a Rússia, onde as vendas caíram 23% no bimestre. Na Europa, os emplacamentos aumentaram 3,8%, sendo que a alta alcançou 4,2% na Alemanha. Entre os demais grandes mercados, houve aumento de 7,6% nas vendas na China e queda de 7,1% nos Estados Unidos, onde a empresa sofre com escândalo ambiental sobre emissão de poluentes.